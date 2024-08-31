«Зенит» громит «Пари НН» после удара Вендела

На экваторе второго тайма матча Премьер-лиги «Пари НН» - «Зенит», кажется, ни у кого нет сомнений в итоге противостояния. Лусиано Гонду отметился дублем в первом матче за питерскую команду, а вскоре счет стал разгромным после удара Маркуса Вендела. Клаудиньо перехватил мяч у чужой штрафной, обыгрался с Лусиано Гонду и отдал в штрафную мимо защитника, а Вендел в касание пробил мимо голкипера.

0:3 на табло, «Зенит» с 17 очками захватывает лидерство. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.