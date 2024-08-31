Пономарёв объяснил, почему Соболев наверняка не будет игроком основы «Зенита»

Экс-футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв дал комментарий по поводу перехода нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит». Пономарёв считает, что в питерской команде Соболев не будет игроком основного состава.

«Я не знаю, что было в голове у Соболева, когда он принял такое решение. Это его личное дело. Но я думаю, что он плотно сядет на скамейку. Почему? Он же столб! У Семака команда на столба не играет, форвардам нужно двигаться и искать мяч», - цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

Напомним, что Александр Соболев заключил с «Зенитом» контракт на три сезона. В трудовом соглашении прописана опция продления ещё на один год. В питерской команде 27-летний Соболев взял седьмой номер.

Ранее в прессе писали о том, что за трансфер Соболева «Зенит» заплатит примерно 10 миллионов евро.