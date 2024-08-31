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Лусиано Гонду оформил дубль в дебютном матче за «Зенит»

31 Августа 2024 • 18:53 Комментировать
Пари НН
0:3
Зенит
окончен

В седьмом туре Премьер-лиги «Пари НН» принимает «Зенит». Кажется, что шансы команды Саши Илича резко ухудшились после второго пропущенного гола в начале второго тайма. Дуглас Сантос получил мяч на левом фланге и навесил во вратарскую, снаряд миновал и вратаря, и защитников, и Матео Кассьерру, а Лусиано Гонду после отскока от газона головой расстрелял цель. Добавим, что новичок «Зенита» также открыл счет на 30-й минуте.

Команда Сергея Семака близка к тому, чтобы вернуться на первое место. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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