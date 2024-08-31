Радимов: «В «Зенит» мечтают попасть 99% футболистов России»

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов высказался о «Зените». Говоря о переходе Александра Соболева, Радимов выразил мнение, что оказаться в питерской команде хотят чуть ли не все футболисты в стране.

«В «Зенит» мечтают попасть 99% футболистов страны. Я так думаю», - слова Радимова приведены на сайте «Матч ТВ».

Стоит сказать, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов. После шести туров нового чемпионата команда Сергея Семака располагается на второй строчке. Отставание «сине-бело-голубых» от «Локомотива» измеряется одним зачётным баллом.