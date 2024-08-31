«В «Зените» так нельзя»: Радимов посоветовал Соболеву не скандалить

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о новичке команды - об Александре Соболеве. По словам известного в прошлом игрока, Соболеву нужно стараться избегать скандалов, которые имели место быть ранее.

«Ты можешь так себя вести в Самаре и «Спартаке», но не в «Зените». В том же «Спартаке» меняются тренеры, а тут постоянно работает Семак. За шесть лет был хоть один скандал? Отдельные моменты быстро были потушены. Соболеву не надо скандалить с Семаком», - цитирует Радимова сайт «Матч ТВ».

Радимов отметил, что в потенциальном скандале между Соболевым и Семаком победителем будет тренер.

В субботу «Зенит» проводит гостевой матч против «Пари НН». Следить за развитием событий на поле можно в текстовой трансляции. Александр Соболев в заявке отсутствует, поскольку форварду ещё нужно набрать оптимальную форму.