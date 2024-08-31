«Спартак» объявил состав на матч РПЛ против «Рубина»

В субботу вечером «Спартак» будет принимать «Рубин» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги. Наставник московской команды Деян Станкович принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Максименко, Рябчук, Бабич, Зобнин, Литвинов, Умяров, Денисов, Медина, Бонгонда, Барко, Угальде.

Матч между «Спартаком» и «Рубином» стартует в 19:45 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Отметим, что после шести сыгранных туров Премьер-лиги «Спартак» имеет 11 зачётных баллов в своём активе.