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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» объявил состав на матч РПЛ против «Рубина»

31 Августа 2024 • 18:38 Комментировать
Спартак Москва
...
Рубин
1 1.55 X 4.40 2 5.90
Через 0 ч. 56 мин.

В субботу вечером «Спартак» будет принимать «Рубин» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги. Наставник московской команды Деян Станкович принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Максименко, Рябчук, Бабич, Зобнин, Литвинов, Умяров, Денисов, Медина, Бонгонда, Барко, Угальде.

Матч между «Спартаком» и «Рубином» стартует в 19:45 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Отметим, что после шести сыгранных туров Премьер-лиги «Спартак» имеет 11 зачётных баллов в своём активе.

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Спартак Москва

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