Артига: «Забегали в штрафную очень много, но не реализовали ни одного момента»

Главный тренер «Химок» Франк Артига дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Показалось, что в первом тайме у вас даже больше получалось, чем у ЦСКА. Почему в итоге счет не в вашу пользу?

- На самом деле разница всего лишь в том, что ЦСКА лишь 3-4 раза забежал в нашу штрафную и забил. Мы забегали очень много, но не реализовали ни одного. В этом вся разница.

- У вас сейчас очень большое количество игроков, но при этом достаточно ли вам тех игроков, которые могут выйти на замену и усилить игру?

- К тем игрокам, которые вышли на замену во втором тайме, вообще никаких претензий нет. Они для этого и находятся, чтобы усилить игру. Они полностью выполнили свою задачу. Единственный вопрос к эффективности того, что мы сделали. Второй тайм отыграли лучше, но по эффективности проиграли.

- Какие планы у команды на период сборных?

- Единственный способ, который я знаю, чтобы улучшить команду, - работать всегда над собой и результатом. Поэтому три дня выходных и продолжаем подготовку к «Акрону», чтобы уже в этом матче выйти более подготовленными.