Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Артига: «Забегали в штрафную очень много, но не реализовали ни одного момента»

31 Августа 2024 • 17:59 Комментировать
Химки
0:2
ЦСКА Москва

Главный тренер «Химок» Франк Артига дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Показалось, что в первом тайме у вас даже больше получалось, чем у ЦСКА. Почему в итоге счет не в вашу пользу?

- На самом деле разница всего лишь в том, что ЦСКА лишь 3-4 раза забежал в нашу штрафную и забил. Мы забегали очень много, но не реализовали ни одного. В этом вся разница.

- У вас сейчас очень большое количество игроков, но при этом достаточно ли вам тех игроков, которые могут выйти на замену и усилить игру?

- К тем игрокам, которые вышли на замену во втором тайме, вообще никаких претензий нет. Они для этого и находятся, чтобы усилить игру. Они полностью выполнили свою задачу. Единственный вопрос к эффективности того, что мы сделали. Второй тайм отыграли лучше, но по эффективности проиграли.

- Какие планы у команды на период сборных?

- Единственный способ, который я знаю, чтобы улучшить команду, - работать всегда над собой и результатом. Поэтому три дня выходных и продолжаем подготовку к «Акрону», чтобы уже в этом матче выйти более подготовленными.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Химки Франк Артига

Новости по матчу

Сегодня, 31 Августа
17:59
Артига: «Забегали в штрафную очень много, но не реализовали ни одного момента»
17:53
Николич объяснил перестановку Давилы и Файзуллаева
17:51
Только одна команда в этом сезоне РПЛ ещё не играла на ноль
17:46
47% голов ЦСКА в сезоне РПЛ забили защитники
17:36
Тамерлан Мусаев: «С «Химками» никому легко не будет»
17:14
«Химки» сыграли на равных с ЦСКА, но из-за них так и не забили Акинфееву: три худших игрока матча 1
17:01
Заболотный Акинфееву не забил: а вот ЦСКА «Химки» не простил, одержав третью победу подряд
16:30
Мойзес забил второй гол ЦСКА в ворота «Химок»
15:44
Мусаев открыл счёт в матче «Химки» - ЦСКА
14:30
«Химки» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
13:52
ЦСКА объявил состав на игру с «Химками»
02:00
Химки - ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию онлайн
30 Августа
11:24
Защитник «Химок»: «Лёгкого чемпионства у «Зенита» не будет»
29 Августа
20:52
Ставка и прогноз на матч Химки — ЦСКА чемпионата России — 31 августа 2024
13:54
Непомнящий рассказал, есть ли у «Зенита» зависимость от Глушенкова
13:12
Газзаев высказался о надеждах в отношении ЦСКА
09:26
Ставка и прогноз на точный счёт матча Химки — ЦСКА РПЛ — 31 августа 2024
28 Августа
20:05
Актуальная ставка и прогноз на матч Химки – ЦСКА чемпионата России – 31 августа 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Криштиану Роналду высказался о финале Лиги чемпионов в Москве Определились все 36 участников Лиги чемпионов «Реал» выбрал новую звезду в полузащиту – известно имя Винисиус предупредил фанатов: «В следующий раз «Реал» уйдёт с поля» Назван фаворит Лиги чемпионов: «Арсенал» - третий, «Барселона» - шестая Серхио Рамос договорился с новым клубом Мбаппе провалил старт и пошёл против «Реала», Роналду указали на место, а у Соболева проблемы со здоровьем – в главных слухах недели Кроос назвал следующего чемпиона Испании - это не «Барселона»
Флик не пустил Неймара обратно в «Барселону» - названа причина «Реал» давит на сборные в своих интересах Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «Реал» - «Вальядолид»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Реал» повторно потерял очки на островах «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Ошибки вратаря «Атлетика» помогли «Барселоне» одержать победу Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Кьеза переходит в «Ливерпуль» – названа сумма трансфера «Барселона» может удивить громкой покупкой нападающего в конце лета
Спортивные новости
Овечкин заявил, что свой последний матч в карьере он проведёт за московское «Динамо» Касаткина проиграла Стирнс и вылетела с US Open Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Химки Химки
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
0
2
3.60 3.80 1.88
Видео
60 мин
Пари НН Пари НН
Зенит Зенит
0
1
9.00 5.00 1.32
Видео
31.08.24 в 19:45
Спартак Москва Спартак Москва
Рубин Рубин
1.62 3.90 5.00
Видео
31.08.24 в 20:00
Ахмат Ахмат
Акрон Акрон
1.84 3.75 3.85
Видео
01.09.24 в 15:00
Оренбург Оренбург
Динамо Москва Динамо Москва
3.30 3.85 1.97
Видео
01.09.24 в 17:30
Крылья Советов Крылья Советов
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
1.69 3.80 5.00
Видео
01.09.24 в 19:45
Локомотив Москва Локомотив Москва
Краснодар Краснодар
2.05 3.80 3.10
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Августа
18:38 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» объявил состав на матч РПЛ против «Рубина»
18:08 · Россия. Премьер-лига
Лусиано Гонду открыл счёт в дебютном матче за «Зенит»
18:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Урал» дожал «Аланию» и возглавил Первую лигу
17:59 · Россия. Премьер-лига
Артига: «Забегали в штрафную очень много, но не реализовали ни одного момента»
17:58 · Россия. Премьер-лига
Круговой указал на негативный момент после победы ЦСКА
17:53 · Россия. Премьер-лига
Николич объяснил перестановку Давилы и Файзуллаева
17:51 · Россия. Премьер-лига
Только одна команда в этом сезоне РПЛ ещё не играла на ноль
17:46 · Россия. Премьер-лига
47% голов ЦСКА в сезоне РПЛ забили защитники
17:40 · Россия. Премьер-лига
«Бредятина»: В «Зените» отреагировали на информацию о Соболеве
17:36 · Россия. Премьер-лига
Тамерлан Мусаев: «С «Химками» никому легко не будет»
17:28 · Россия. Премьер-лига
Илич: «Могу пообещать, что сегодня наши ребята будут играть на своём максимуме»
17:20 · Россия. Премьер-лига
Семак оценил трансферы Лусиано и Соболева
17:00 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 2
16:51 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян – на радаре «Динамо», «Локомотив» повесил ценник
16:45 · Россия. Премьер-лига
Черевченко не спешит называть конкурентов «Зенита» в РПЛ
16:39 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака»: «Соболеву ещё нужно заслужить место в составе «Зенита»
16:30 · Россия. Премьер-лига
Мойзес забил второй гол ЦСКА в ворота «Химок»
16:28 · Россия. Премьер-лига
Гонду – в основе «Зенита» на матч против «Пари НН»
15:44 · Россия. Премьер-лига
Мусаев открыл счёт в матче «Химки» - ЦСКА
15:35 · Россия. Премьер-лига
Ташуев прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Ахмат»
15:29 · Россия. Премьер-лига
«Фратрия» попрощалась с Соболевым, используя фото дельфина
14:48 · Россия. Премьер-лига
Названы ещё три кандидата на пост тренера «Ахмата»
14:34 · Россия. Премьер-лига
Слишкович высказался о трансфере Соболева из «Спартака» в «Зенит»
14:30 · Россия. Премьер-лига
«Химки» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
14:22 · Россия. Премьер-лига
В РФС отреагировали на пропажу вертолёта с сотрудником на борту
Все новости
Рекомендуем