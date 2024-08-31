Круговой указал на негативный момент после победы ЦСКА

Защитник ЦСКА Данил Круговой дал комментарий после гостевой победы над «Химками» со счётом 2:0 в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.

«Хорошая игра. Хорошо, что победили. Конечно, очень многое сегодня позволили у своих ворот, но здорово, что не пропустили в концовке и закончили с нулём. Хорошая победа», - цитирует Кругового «Чемпионат».

ЦСКА после набора трёх очков поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. В семи матчах команда Марко Николича смогла набрать 13 зачётных баллов.

Следующую игру Премьер-лиги ЦСКА проведёт в субботу, 14 сентября. В этот день соперником «армейцев» будет «Зенит».