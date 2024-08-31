Николич объяснил перестановку Давилы и Файзуллаева

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Химками».

- Показалось, что сегодня вы были более эмоциональны, нежели всегда. Если так, то почему?

- Очень хотелось выиграть третий матч подряд. Это важная игра, которая двинула нас вверх по турнирной таблице. Ребята старались, третья сухая победа подряд, 2:0 и 4:0 в гостях. Очень нравится такой подход, очень хотелось не пропустить гол и вообще победить. В конце игры должен был заряжать и себя, и игроков, когда усталость появилась по такой тяжелой погоде, в которую играли. В принципе очень доволен. Надо им отдохнуть, будет четыре выходных дня. Нужна хорошая погода для отдыха. Потому что потом будем жестко работать. У нас 10 сборников, только одно желание - чтобы было удачно все и чтобы вернулись живы-здоровы назад.

- Очень интересовал вопрос, почему Давила и Файзуллаев вышли на противоположные фланги, почему вы их поменяли?

- Там момент первого тайма, на нашем правом, их левом фланге началось в последние 10 минут. Проходы туда, казалось, что более свежий Файзуллаев сможет это закрыть при обороне.