Только одна команда в этом сезоне РПЛ ещё не играла на ноль

Программу седьмого тура Российской премьер-лиги в субботу открывал матч между «Химками» и ЦСКА. Команда Марко Николича победила на выезде со счётом 2:0 благодаря голам Тамерлана Мусаева и Мойзеса.

Специалисты статистики из Opta обращают внимание на тот факт, что «Химки» остаются единственной командой, которая в текущем чемпионате России ни разу не играла на ноль. Серия «Химок» без «сухих» игр в Премьер-лиге теперь составляет 14 матчей.

В следующий раз возможность прервать негативную серию у «Химок» будет в воскресенье, 15 сентября. В этот день команда Франка Артиги будет играть против «Акрона» на поле соперника.