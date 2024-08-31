47% голов ЦСКА в сезоне РПЛ забили защитники

В субботу ЦСКА порадовал своих болельщиков гостевой победой над «Химками» со счётом 2:0. Авторами результативных ударов в составе московской команды стали Тамерлан Мусаев и Мойзес.

Как сообщают специалисты из Opta, почти половину (7 из 15; 46,6%) голов ЦСКА в текущем чемпионате России забили защитники. Так, Игорь Дивеев забил четыре гола, Мойзес – два, а Келлвен – один.

На текущую минуту ЦСКА располагается на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Следующий матч чемпионата команда Марко Николича проведёт в субботу, 14 сентября, - против «Зенита» на своём поле.