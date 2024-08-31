«Бредятина»: В «Зените» отреагировали на информацию о Соболеве

В прессе появилась информация о том, что у Александра Соболева перед трансфером из «Спартака» в «Зенит» выявили проблемы с психикой. Комментарий на этот счёт дал Александр Медведев, который в питерском клубе возглавляет правление.

«Врачи «Зенита» обнаружили у Соболева проблемы с психикой? Это бредятина», - цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

За «Зенит» Александр Соболев будет выступать под номером 7. Нападающий заключил с «сине-бело-голубыми» трудовое соглашение на три сезона с опцией продления ещё на один год.

В субботу «Зенит» проводит гостевой матч Премьер-лиги против «Пари НН».