Тамерлан Мусаев: «С «Химками» никому легко не будет»

Лучший футболист встречи «Химки» - ЦСКА Тамерлан Мусаев для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Это температура воздуха или «Химки» так вымотали?

- Тяжелая погода была, тяжелый соперник. Я думаю, с этим клубом никому легко не будет. Так что всё в совокупности. Парни - красавцы, выдержали, поэтому с победой всех.

- Если брать первый тайм и второй тайм, у вас поменялись флангами Давила и Файзуллаев. Это с чем-то связано тактически или такая ситуативная история?

- Главный тренер в перерыве поменял их местами.

- Есть ощущение, что Тамерлан Мусаев в хорошем смысле номер один и нет конкуренции в атаке. Ушел Заболотный и сегодня играл против вас. Насколько это влияет на подход к матчу?

- На меня никак не влияет. Сейчас я думаю, у меня тоже есть конкуренты. Если я не буду соответствовать уровню, тоже могу на замену сесть. Пока получается забивать, использовать шансы.

- Хочется еще поздравить с вызовом в сборную. Какие ожидания, что внутри, как приняли вызов, что делали в тот момент?

- Я очень рад. На завтраке мне сказали, что я в расширенном списке. Когда объявление вывесили, только тогда узнал. Прекрасная возможность с лучшими игроками России и не только потренироваться. Просто топовый опыт, без слов.