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Илич: «Могу пообещать, что сегодня наши ребята будут играть на своём максимуме»

31 Августа 2024 • 17:28 Комментировать
Пари НН
0:1
Зенит
1 11.00 X 5.20 2 1.33
2-й тайм

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич  дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- С каким настроением ваша команда подходит к игре с «Зенитом»?

- Прежде всего, хочу сказать, что мы сегодня играем с чемпионами России, тяжело что-то сказать. Но я могу вам пообещать, что сегодня наши ребята будут играть на своем максимуме.

- Три фланговых защитника в стартовом составе. Раскройте секрет, как вы их расположите на поле? Потому что в Кубке и Боженов, и Эктов играли в центре обороны. Сегодня кто из них будет третьим центральным защитником?

- Три центральных защитника сегодня - Гоцук, Витя и Боженов.

- Является ли вот такая расстановка реакцией на кубковый матч? Там неплохо себя проявил Боженов на этой позиции.

- Стоит также учитывать, что у нас травмированы два игрока - Магкеев и Каккоев не тренировались неделю, поэтому тоже это повлияло на выбор, почему Боженов играет на этой позиции.

- Именно Боженов, а не Эктов? Почему именно их роли так распределили в сегодняшнем матче?

- Я считаю, что они могут играть на обеих позициях, но я решил, что сегодня Боженов будет центральным защитником.

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Пари НН Саша Илич

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