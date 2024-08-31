Илич: «Могу пообещать, что сегодня наши ребята будут играть на своём максимуме»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- С каким настроением ваша команда подходит к игре с «Зенитом»?

- Прежде всего, хочу сказать, что мы сегодня играем с чемпионами России, тяжело что-то сказать. Но я могу вам пообещать, что сегодня наши ребята будут играть на своем максимуме.

- Три фланговых защитника в стартовом составе. Раскройте секрет, как вы их расположите на поле? Потому что в Кубке и Боженов, и Эктов играли в центре обороны. Сегодня кто из них будет третьим центральным защитником?

- Три центральных защитника сегодня - Гоцук, Витя и Боженов.

- Является ли вот такая расстановка реакцией на кубковый матч? Там неплохо себя проявил Боженов на этой позиции.

- Стоит также учитывать, что у нас травмированы два игрока - Магкеев и Каккоев не тренировались неделю, поэтому тоже это повлияло на выбор, почему Боженов играет на этой позиции.

- Именно Боженов, а не Эктов? Почему именно их роли так распределили в сегодняшнем матче?

- Я считаю, что они могут играть на обеих позициях, но я решил, что сегодня Боженов будет центральным защитником.