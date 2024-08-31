Семак оценил трансферы Лусиано и Соболева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».

- Спустя неделю после матча со «Спартаком» как эта ничья воспринимается? С одной стороны, дома не выиграли, с другой - играли в меньшинстве.

- Мы уже давно не думаем. После этого мы еще одну игру сыграли, поэтому об этом матче не вспоминаем, игры разные бывают, ничего страшного в этом нет. Будут и победные серии, и непобедные серии. Ничего страшного. Надо готовиться к следующему матчу и делать все, чтобы побеждать.

- Два нападающих пополнили состава вашей команды. Один из низ, Лусиано, уже в стартовом составе. Чем он заслужил право выйти в стартовых 11?

- Посмотрели на двух тренировках, где он занимался с командой. Достаточно умный игрок. Эмоционально, конечно, сейчас заряжен на дебют. Будем надеяться, что сегодня сыграет так, как он может.

- На какой позиции будете его использовать? На фланге, судя по всему?

- Посмотрите. Может играть на разных позициях.

- С Соболевым успели ли пообщаться? Вообще какая роль для него планируется в «Зените»?

- Да, вчера немножко пообщались, поздравил его с переходом. Будет работать и помогать команде, а роль его так же, как и везде, вместе с командой помогать добиваться побед и результата.

- Вы его берете как основного форварда или как форварда на подмену, или как будет работать?

- Такого понятия не существует, какого форварда мы берем. Играют те, кто лучше выглядит. У нас нет подменных и не подменных игроков. Все имеют абсолютно равные шансы на то, чтобы играть. Кто лучше играет, тот и в стартовом составе.

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- Сегодня к какой игре соперника готовились? Потому что играют то в атаку, то в оборону?

- Такую же. Команда играет в достаточно эмоциональный футбол. Понятно, что достаточно часто обороняется низким блоком и играет в пять защитников. Сегодня, я так понимаю, в два форварда чистых выходит команда. По ходу матча могут менять и видоизменять свою схему. Поэтому ждем игры сложной, как и все матчи абсолютно. Команда будет обороняться и использовать шансы в быстрых атаках и на стандартных положениях. В принципе, я думаю, что в этом отношении есть какие-то сюрпризы что с нашей стороны, что со стороны «Пари НН».