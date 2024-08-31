Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Химки» сыграли на равных с ЦСКА, но из-за них так и не забили Акинфееву: три худших игрока матча

31 Августа 2024 • 17:14 Комментировать (1)
Химки
0:2
ЦСКА Москва

Ставим оценки футболистам Франка Артиги

По счёту победа ЦСКА выглядит очень уверенно – 2:0. Но «Химки» создали столько же моментов, подвела решающая стадия, точность. И стальные нервы Игоря Акинфеева.

Из-за кого же случилось поражение от ЦСКА? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам «Химок».

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Химки0:2ЦСКА Москва
  38'Мусаев Тамерлан (0:1)
  63'Мойзес Роберто (0:2)
Обухов ИгорьФилин АлександрФаринья ЭдгардоОриньо II 68' (Луна Диего ( 68') Фернандес Даниэль IIХосонов Хетаг 84' (Садыгов Илья ( 84') Вера Лукас ГабриэльАбдуллахи Квари 68' (Бакаев Зелимхан ( 68') Руденко Александр Александрович 79' (Панченко Кирилл ( 79') Заболотный АнтонМирзов Резиуан 68' (Капленко Кирилл ( 68')
Запасные: Терехов СергейКокарев НикитаГлушаков ДенисГогуа СедрикСтепанов ДанилЧежия ИраклийАнджелкович Неманья
Акинфеев ИгорьДивеев ИгорьВиллиан РошаМойзес РобертоГайич Милан IIIОбляков ИванЗделар СашаКруговой ДанилДавила Виктор 81' (Жемалетдинов Рифат ( 81') Мусаев ТамерланФайзуллаев Аббосбек 80' (Койта Секу ( 80')
Запасные: Мухин МаксимАгапов ИльяШуманский АртемБоков ДанилаЛукин МатвейКисляк МатвейКеллвен ДугласГлебов КириллБистрович КристиянТороп Владислав
31 августа. Стадион "Арена Химки" (Химки).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «ХИМКИ» – ЦСКА

АЛЕКСАНДР РУДЕНКО – 4,0. Конечно, два игрока из анти-рейтинга представят атаку «Химок». Руденко как раз стал тем, кто запорол шикарнейший шанс. Выбежал на Акинфеева, но метров с 10 пробил по воробьям.

А всего трижды пробил мимо, совершил 14 потерь, проиграл семь единоборств из десяти. Лишь один раз поучаствовал в атаке обостряющей передачей.

ОРИНЬО – 3,5. Переключаемся на фланг обороны, откуда и пришёл роковой навес Давилы. Ничего не предвещало беды в пешеходной атаке ЦСКА, но Ориньо решил не встречать чилийца, а тот выполнил ассист.

Бразилец вообще ужасен был на фланге, постоянно забывал вступать в борьбу, возвращаться. Артига устал смотреть на пустые зоны и бездействие, на 67-й минуте заменив Ориньо.

РЕЗИУАН МИРЗОВ – 3,0. А вот и претендент на лучший промах тура. После заброса Руденко просто обязан был забивать Мирзов, но умудрился с угла вратарской не попасть в створ. А ведь никто не мешал, даже Акинфеев уже угол не закрывал.

Не только из-за ужасающего промаха запишем Мирзову слабый матч: за 66 минут Резиуан ни разу не обострил, четырежды навесил в никуда и совершил 9 потерь. Поэтому и был заменён первым.

👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Химки

Новости по матчу

Сегодня, 31 Августа
17:59
Артига: «Забегали в штрафную очень много, но не реализовали ни одного момента»
17:53
Николич объяснил перестановку Давилы и Файзуллаева
17:51
Только одна команда в этом сезоне РПЛ ещё не играла на ноль
17:46
47% голов ЦСКА в сезоне РПЛ забили защитники
17:36
Тамерлан Мусаев: «С «Химками» никому легко не будет»
17:14
«Химки» сыграли на равных с ЦСКА, но из-за них так и не забили Акинфееву: три худших игрока матча 1
17:01
Заболотный Акинфееву не забил: а вот ЦСКА «Химки» не простил, одержав третью победу подряд
16:30
Мойзес забил второй гол ЦСКА в ворота «Химок»
15:44
Мусаев открыл счёт в матче «Химки» - ЦСКА
14:30
«Химки» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
13:52
ЦСКА объявил состав на игру с «Химками»
02:00
Химки - ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию онлайн
30 Августа
11:24
Защитник «Химок»: «Лёгкого чемпионства у «Зенита» не будет»
29 Августа
20:52
Ставка и прогноз на матч Химки — ЦСКА чемпионата России — 31 августа 2024
13:54
Непомнящий рассказал, есть ли у «Зенита» зависимость от Глушенкова
13:12
Газзаев высказался о надеждах в отношении ЦСКА
09:26
Ставка и прогноз на точный счёт матча Химки — ЦСКА РПЛ — 31 августа 2024
28 Августа
20:05
Актуальная ставка и прогноз на матч Химки – ЦСКА чемпионата России – 31 августа 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
pseonegyurkin
31 Августа 2024 в 18:23
Насчет Руденко совершенно не согласен. Он чуть ли не единственный, кто пахал на поле. Да, моментов запорол, но - он и обострял и в прессинге был активен. На мой взгляд - в составе Химок он однозначно игрок матча.
Ответить
Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Криштиану Роналду высказался о финале Лиги чемпионов в Москве Определились все 36 участников Лиги чемпионов «Реал» выбрал новую звезду в полузащиту – известно имя Винисиус предупредил фанатов: «В следующий раз «Реал» уйдёт с поля» Назван фаворит Лиги чемпионов: «Арсенал» - третий, «Барселона» - шестая Серхио Рамос договорился с новым клубом Мбаппе провалил старт и пошёл против «Реала», Роналду указали на место, а у Соболева проблемы со здоровьем – в главных слухах недели Кроос назвал следующего чемпиона Испании - это не «Барселона»
Флик не пустил Неймара обратно в «Барселону» - названа причина «Реал» давит на сборные в своих интересах Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «Реал» - «Вальядолид»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Реал» повторно потерял очки на островах «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Ошибки вратаря «Атлетика» помогли «Барселоне» одержать победу Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Кьеза переходит в «Ливерпуль» – названа сумма трансфера «Барселона» может удивить громкой покупкой нападающего в конце лета
Спортивные новости
Овечкин заявил, что свой последний матч в карьере он проведёт за московское «Динамо» Касаткина проиграла Стирнс и вылетела с US Open Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Химки Химки
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
0
2
3.60 3.80 1.88
Видео
60 мин
Пари НН Пари НН
Зенит Зенит
0
1
9.00 5.00 1.32
Видео
31.08.24 в 19:45
Спартак Москва Спартак Москва
Рубин Рубин
1.62 3.90 5.00
Видео
31.08.24 в 20:00
Ахмат Ахмат
Акрон Акрон
1.84 3.75 3.85
Видео
01.09.24 в 15:00
Оренбург Оренбург
Динамо Москва Динамо Москва
3.30 3.85 1.97
Видео
01.09.24 в 17:30
Крылья Советов Крылья Советов
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
1.69 3.80 5.00
Видео
01.09.24 в 19:45
Локомотив Москва Локомотив Москва
Краснодар Краснодар
2.05 3.80 3.10
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Августа
18:38 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» объявил состав на матч РПЛ против «Рубина»
18:08 · Россия. Премьер-лига
Лусиано Гонду открыл счёт в дебютном матче за «Зенит»
18:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Урал» дожал «Аланию» и возглавил Первую лигу
17:59 · Россия. Премьер-лига
Артига: «Забегали в штрафную очень много, но не реализовали ни одного момента»
17:58 · Россия. Премьер-лига
Круговой указал на негативный момент после победы ЦСКА
17:53 · Россия. Премьер-лига
Николич объяснил перестановку Давилы и Файзуллаева
17:51 · Россия. Премьер-лига
Только одна команда в этом сезоне РПЛ ещё не играла на ноль
17:46 · Россия. Премьер-лига
47% голов ЦСКА в сезоне РПЛ забили защитники
17:40 · Россия. Премьер-лига
«Бредятина»: В «Зените» отреагировали на информацию о Соболеве
17:36 · Россия. Премьер-лига
Тамерлан Мусаев: «С «Химками» никому легко не будет»
17:28 · Россия. Премьер-лига
Илич: «Могу пообещать, что сегодня наши ребята будут играть на своём максимуме»
17:20 · Россия. Премьер-лига
Семак оценил трансферы Лусиано и Соболева
17:00 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 2
16:51 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян – на радаре «Динамо», «Локомотив» повесил ценник
16:45 · Россия. Премьер-лига
Черевченко не спешит называть конкурентов «Зенита» в РПЛ
16:39 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака»: «Соболеву ещё нужно заслужить место в составе «Зенита»
16:30 · Россия. Премьер-лига
Мойзес забил второй гол ЦСКА в ворота «Химок»
16:28 · Россия. Премьер-лига
Гонду – в основе «Зенита» на матч против «Пари НН»
15:44 · Россия. Премьер-лига
Мусаев открыл счёт в матче «Химки» - ЦСКА
15:35 · Россия. Премьер-лига
Ташуев прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Ахмат»
15:29 · Россия. Премьер-лига
«Фратрия» попрощалась с Соболевым, используя фото дельфина
14:48 · Россия. Премьер-лига
Названы ещё три кандидата на пост тренера «Ахмата»
14:34 · Россия. Премьер-лига
Слишкович высказался о трансфере Соболева из «Спартака» в «Зенит»
14:30 · Россия. Премьер-лига
«Химки» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
14:22 · Россия. Премьер-лига
В РФС отреагировали на пропажу вертолёта с сотрудником на борту
Все новости
Рекомендуем