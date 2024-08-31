«Химки» сыграли на равных с ЦСКА, но из-за них так и не забили Акинфееву: три худших игрока матча

Ставим оценки футболистам Франка Артиги

По счёту победа ЦСКА выглядит очень уверенно – 2:0. Но «Химки» создали столько же моментов, подвела решающая стадия, точность. И стальные нервы Игоря Акинфеева.

Из-за кого же случилось поражение от ЦСКА? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам «Химок».

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «ХИМКИ» – ЦСКА

АЛЕКСАНДР РУДЕНКО – 4,0. Конечно, два игрока из анти-рейтинга представят атаку «Химок». Руденко как раз стал тем, кто запорол шикарнейший шанс. Выбежал на Акинфеева, но метров с 10 пробил по воробьям.

А всего трижды пробил мимо, совершил 14 потерь, проиграл семь единоборств из десяти. Лишь один раз поучаствовал в атаке обостряющей передачей.

ОРИНЬО – 3,5. Переключаемся на фланг обороны, откуда и пришёл роковой навес Давилы. Ничего не предвещало беды в пешеходной атаке ЦСКА, но Ориньо решил не встречать чилийца, а тот выполнил ассист.

Бразилец вообще ужасен был на фланге, постоянно забывал вступать в борьбу, возвращаться. Артига устал смотреть на пустые зоны и бездействие, на 67-й минуте заменив Ориньо.

РЕЗИУАН МИРЗОВ – 3,0. А вот и претендент на лучший промах тура. После заброса Руденко просто обязан был забивать Мирзов, но умудрился с угла вратарской не попасть в створ. А ведь никто не мешал, даже Акинфеев уже угол не закрывал.

Не только из-за ужасающего промаха запишем Мирзову слабый матч: за 66 минут Резиуан ни разу не обострил, четырежды навесил в никуда и совершил 9 потерь. Поэтому и был заменён первым.