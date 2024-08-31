Заболотный Акинфееву не забил: а вот ЦСКА «Химки» не простил, одержав третью победу подряд

ЦСКА и «Химки» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч седьмого тура состоялся 31 августа на стадионе «Арена Химки».

Открывать седьмой тур РПЛ выпало футболистам ЦСКА и «Химок». График матчей за прошедшие семь дней супернапряжённый – нужно успеть сыграть два матча в чемпионате и один в Кубке России. В котором «Химки» как раз получили мощнейшие 0:4 от «Локомотива», а ЦСКА на усталости «Ахмата» вырвал победу в концовке – 2:0. Подмосковные футболисты не побеждают уже месяц, а у «армейцев» напротив, две виктории кряду.

И они решительно стали продлевать успешную серию в игре против «Химок». Сначала 30-градусная жара и плотная оборона соперника не позволяли разбежаться. Химчане встречали уже в центре поля, действовали плотно, жёстко. Уповали на стандарты, а с одного из них даже обязаны были счёт открывать. Вера от угла поля навесил на линию вратарской, Фаринья мощнейшим кивком головы пробил, направив мяч в перекладину.

ЦСКА отскочил, а Виллиан Роша – нет. В борьбе ему досталось затылком по носу, разбили так, что еле остановили кровь. И эта кровь взбодрила ЦСКА ещё сильнее. Задвигались «армейцы», забегали. Стали даже красоту исполнять: так Круговой «шведой» вырезал на Мусаева, а тот сложился и пробил в противоход голкиперу, но Обухов выручил.

Капитулировал голкипер «Химок» уже под занавес тайма, а угрожал воротам вновь Мусаев. Теперь уже Давила подавал с правого фланга, а Тамерлан выскочил из-за спин защитников и снова грамотно пробил в противоход голкиперу. Обухов только задел мяч, остановить не сумел – 0:1.

Забитый мяч и перерыв слегка успокоили ЦСКА. С начала второго тайма опасные атаки проводили уже «Химки». Справа от штрафной площади подобрал мяч Руденко и грамотно перекинул на противоположный угол вратарской. Набежавший Мирзов бил в упор, но попал в сетку с внешней стороны. Следом уже сам Руденко ворвался в штрафную площадь после передачи из глубины, мяч принял и пробил вторым касанием – выше ворот.

Свои моменты «Химки» не реализовали и поплатились в середине тайма. Абдуллахи скосил Облякова на дуге штрафной площади, сам же пострадавший классно пробил со стандарта, обкрутив «стенку». Обухов среагировал и отбил в сторону, но получилось аккурат на Мойзеса – 0:2. Даже тут «Химки» не сдались, в концовке устроив пару пожаров у ворот ЦСКА.

Фаринья снова бил из центра штрафной площади после кросса Веры – спас Акинфеев, а Заболотный прибежал добивать из офсайда. Затем уже сам Антон метров с 10 замыкал кросс, однако по старой памяти пробил точно в руки Акинфееву. Много моментов загубили «Химки», так и не распечатав ворота Акинфеева. А вот ЦСКА свои шансы использовал, забрав третью победу кряду.