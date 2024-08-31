Тикнизян – на радаре «Динамо», «Локомотив» повесил ценник

«Динамо» до закрытия в России летнего трансферного окна планирует подписать футболиста на левый фланг. Приоритетным вариантом для «бело-голубых» является игрок из Бразилии, чьё имя не называется. Также динамовцы рассматривают кандидатуру Наира Тикнизяна из «Локомотива».

Как отмечает Metaratings, в «Динамо» сомневаются в трансфере Тикнизяна. «Локомотив» требует за 25-летнего футболиста около 8 миллионов евро. Потенциальную сделку курирует известный футбольный агент Тимур Гурцкая. Он уже контактировал с московскими клубами.

Действующий контракт Наира Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до середины 2026 календарного года.