Черевченко не спешит называть конкурентов «Зенита» в РПЛ

Известный тренер Игорь Черевченко дал комментарий по поводу борьбы за титул чемпиона России. По словам специалиста, говорить о конкуренции с «Зенитом» пока преждевременно.

«Пока рано говорить, кто может составить конкуренцию «Зениту». Прошло не так много туров. После первого круга можно что-то говорить. По составу «Спартак», «Динамо», «Локомотив» могут бороться с ними. ЦСКА пока не понятная для меня команда», - цитирует Черевченко «Чемпионат».

Черевченко отметил, что ЦСКА не хватает стабильности, и главный тренер команды Марко Николич должен разобраться с игрой команды.

Стоит сказать, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов. В настоящий же момент питерцы занимают второе место, отставая от «Локомотива» на один зачётный балл.