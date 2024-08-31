Экс-игрок «Спартака»: «Соболеву ещё нужно заслужить место в составе «Зенита»

Алексей Ребко, который в своё время выступал за «Спартак», ответил на вопрос о перспективах нападающего Александра Соболева в «Зените».

«Сколько он сможет забить в этом сезоне? Об этом рано говорить. Почему? Соболеву ещё нужно заслужить место в стартовом составе, а потом уже можно будет поговорить о его результативности», - цитирует Ребко «РБ Спорт».

О переходе Александра Соболева в «Зенит» было объявлено в пятницу. 27-летний форвард заключил контракт на три сезона, в котором прописана опция продления ещё на один год. За «Зенит» Соболев будет выступать под номером 7.

На текущий момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.