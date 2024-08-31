Гонду – в основе «Зенита» на матч против «Пари НН»

В седьмом туре Российской премьер-лиги «Зенит» будет играть против «Пари НН» на выезде. Главный тренер питерской команды Сергей Семак решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Латышонок, Караваев, Алип, Нино, Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Педро, Гонду.

Отметим, что Артур и Густаво Мантуан оказались в числе тех игроков «Зенита», которые начнут матч на скамейке запасных.

Матч между «Пари НН» и «Зенитом» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.