Защитник Георгий Джикия после ухода из «Спартака» до сих пор находится без клубной прописки. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», у 30-летнего Джикии помимо Турции есть варианты в чемпионате Греции. Сразу несколько команд рассматривают возможность его приглашения, при этом ПАОКа среди них нет.

В то же время наш источник отметил, что вариант с переходом Георгия Джикии в махачкалинское «Динамо» всё ещё возможен.

Напомним, что по завершению прошлого сезона «Спартак» решил не продлевать контракт с Георгием Джикией. При этом футболист хотел остаться в московском клубе.