Ташуев прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Ахмат»

В прессе появилась информация о том, что Сергей Ташуев может снова возглавить «Ахмат» в случае отставки Магомеда Адиева. Комментарий на этот счёт дал сам Ташуев.

«Возвращение в «Ахмат»? Не хочу об этом говорить, там есть действующий тренер. В футболе возможно всё, но на сегодняшний день никто из клуба со мной не общался», - цитирует Ташуева «РБ Спорт».

На текущий момент «Ахмат» располагается на последней позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. В шести прошедших турах чемпионата грозненцы добились четырёх ничьих при двух поражениях.

В субботу «Ахмат» проведёт домашний матч против «Акрона».