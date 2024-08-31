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Ташуев прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Ахмат»

31 Августа 2024 • 15:35 Комментировать
Ахмат
...
Акрон
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Через 3 ч. 1 мин.

В прессе появилась информация о том, что Сергей Ташуев может снова возглавить «Ахмат» в случае отставки Магомеда Адиева. Комментарий на этот счёт дал сам Ташуев.

«Возвращение в «Ахмат»? Не хочу об этом говорить, там есть действующий тренер. В футболе возможно всё, но на сегодняшний день никто из клуба со мной не общался», - цитирует Ташуева «РБ Спорт».

На текущий момент «Ахмат» располагается на последней позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. В шести прошедших турах чемпионата грозненцы добились четырёх ничьих при двух поражениях.

В субботу «Ахмат» проведёт домашний матч против «Акрона».

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