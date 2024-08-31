«Фратрия» попрощалась с Соболевым, используя фото дельфина

«Фратрия», объединение фанатов московского «Спартака», отреагировала на состоявшийся трансфер нападающего Александра Соболева в «Зенит». «Фратрия» сделала публикацию в социальных сетях, используя фотографию дельфина.

«Прощай! Александр Соболев покинул «Спартак». В этом человеке ошиблись миллионы болельщиков красно-белых», - говорится в сообщении.

Напомним, что Соболев накануне заключил с «Зенитом» трудовое соглашение сроком на три года с опцией продления ещё на сезон. Ранее форварда отстранили от тренировок с основой «Спартака» на фоне слухов о желании уйти в «Зенит».