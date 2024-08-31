Названы ещё три кандидата на пост тренера «Ахмата»

«Ахмат» может расстаться с Магомедом Адиевым, если команда плохо выступит в субботнем матче Премьер-лиги против «Акрона». Появилась информация о том, что новым рулевым грозненцев может стать Сергей Ташуев, который уже работает с командой.

Согласно данным Sport24, «Ахмат» в числе кандидатов рассматривает ещё трёх специалистов. В этот шорт-лист входят Владимир Федотов, Сергей Юран и Сергей Игнашевич.

В шести стартовых турах Премьер-лиги «Ахмат» ни разу не побеждал. Грозненская команда добилась четырёх ничьих при двух поражениях. На текущий момент «Ахмат» занимает последнее место в турнирной таблице.