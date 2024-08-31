Слишкович высказался о трансфере Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович дал комментарий по поводу перехода нападающего Александра Соболева в «Зенит». Как известно, 27-летний футболист заключил с питерским клубом контракт на три сезона с опцией продления ещё на год.

«Переход Соболева в «Зенит»? Это бизнес. Футболисты всегда переходили из клуба в клуб – это нормальный процесс. Я уже три месяца не в «Спартаке», не знаю всех подробностей», - цитирует Слишковича Metaratings.

Слишкович допустил, что после ухода Соболева «Спартак» постарается подписать нового футболиста в линию нападения.

В последний вечер лета «Спартак» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Рубина». Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.