В РФС отреагировали на пропажу вертолёта с сотрудником на борту

На Камчатке пропал вертолёт, на борту которого вместе с супругой находился Арсений Замятин – финансовый директор Российского футбольного союза. Комментарий на этот счёт дали в пресс-службе организации.

«Финансовый директор РФС Арсений Замятин находился с женой в отпуске на Камчатке и должен был отправиться на экскурсию на вертолёте на один из вулканов. Мы ожидаем информацию от спасателей и молимся о судьбах пропавших. Наши мысли с родными Арсения и Полины», - говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.

Ранее сообщалось о том, что поисково-спасательная операция осложнена из-за тёмного времени суток и плохой погоды.