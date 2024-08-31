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Адиев может быть отправлен в отставку, если «Ахмат» не обыграет «Акрон»

31 Августа 2024 • 14:01 Комментировать
Ахмат
...
Акрон
1 1.90 X 3.75 2 4.15
Через 4 ч. 50 мин.

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев может быть отправлен в отставку в случае потери очков в матче седьмого тура РПЛ против «Акрона».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в этом случае пост наставника грозненской команды займёт Сергей Ташуев, уже работавший в «Ахмате» с 2022 по 2023 год. Также отмечается, что Адиев после отставки может возглавить казахстанский «Актобе».

Матч «Ахмат» — «Акрон» состоится сегодня, 31 августа, в Грозном. Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Отметим, что в первых шести турах РПЛ «Ахмат» не одержал ни одной победы, четыре раза сыграв вничью и потерпев два поражения.

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Евро-Футбол.Ру,
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