Слишкович отреагировал на информацию о конфликте с Соболевым

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович дал комментарий по поводу информации о том, что у него был конфликт с форвардом Александром Соболевым.

«У нас всегда были честные и профессиональные отношения. Никогда не имел с ним проблем. Всё, что происходит в раздевалке, должно оставаться в раздевалке. Сейчас люди хотят показать Сашу таким человеком, который думает только о себе – это некорректно», - цитирует Слишковича Metaratings.

Напомним, что Александр Соболев в пятницу стал футболистом «Зенита». 27-летний нападающий заключил с чемпионами России последних лет контракт, который рассчитан на три сезона – до середины 2027 года. В соглашении прописана опция продления ещё на один год.

В субботу «Зенит» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Пари НН». Не пропустите текстовую трансляцию.