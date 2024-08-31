ЦСКА объявил состав на игру с «Химками»

Программу седьмого тура Российской премьер-лиги в субботу будет открывать матч между «Химками» и ЦСКА. Наставник московской команды Марко Николич включил в стартовый состав таких футболистов:

Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан Роша, Обляков, Гайич, Зделар, Файзуллаев, Мусаев, Давила.

Матч между «Химками» и ЦСКА стартует в 15:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

ЦСКА на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В шести турах команда набрала десять очков.