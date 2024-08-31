Белоус назвал главную причину ухода Джикии из «Спартака»

Известный футбольный функционер Юрий Белоус высказался об уходе из «Спартака» многолетнего лидера команды Георгия Джикии.

Напомним, Джикия выступал за «красно-белых» с 2017 года, однако нынешним летом он покинул московский клуб на правах свободного агента.

«Джикия – авторитетный футболист, который показал себя в «Спартаке» и в сборной. Но проблема в другом. Скорость. Георгий потерял её, поэтому ему сложно было конкурировать с другими защитниками «Спартака», — приводит слова Белоуса Metaratings.

В прошлом сезоне 30-летиний Джикия провёл за «Спартак» 12 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.