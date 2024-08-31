Булыкин: «Рубин» может доставить неприятности «Спартаку»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ, в котором встретятся «Спартак» и «Рубин».

По мнению эксперта, если «красно-белые» намерены в нынешнем сезоне решать серьёзные задачи, то они должны обыгрывать казанцев на своём поле.

«Рубин» — клуб хорошего уровня, который может доставить неприятности «Спартаку», но если «красно-белые» рассчитывают в этом сезоне на что-то серьёзное, им нужно в этом матче выигрывать», — цитирует Булыкина «Газета.Ру».

Матч «Спартак» — «Рубин» состоится сегодня, 31 августа. Начало — в 19:45 по московскому времени.