На пропавшем на Камчатке вертолёте мог находиться сотрудник РФС

На Камчатке пропал вертолёт. Поисково-спасательная операция осложнена сразу несколькими факторами – плохими погодными условиями и тёмным временем суток. На текущий момент вертолёт не найден.

Как сообщает телеграм-канал Baza, предварительно было установлено, что на борту вертолёта находился Арсений Замятин – финансовый директор Российского футбольного союза (РФС). Вместе с Замятиным на пропавшем вертолёте была его супруга Полина.

Добавим, что в субботу и воскресенье пройдут матчи седьмого тура Российской премьер-лиги. На текущий момент на первом месте в таблице располагается «Локомотив».