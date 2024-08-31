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На пропавшем на Камчатке вертолёте мог находиться сотрудник РФС

31 Августа 2024 • 13:31 Комментировать

На Камчатке пропал вертолёт. Поисково-спасательная операция осложнена сразу несколькими факторами – плохими погодными условиями и тёмным временем суток. На текущий момент вертолёт не найден.

Как сообщает телеграм-канал Baza, предварительно было установлено, что на борту вертолёта находился Арсений Замятин – финансовый директор Российского футбольного союза (РФС). Вместе с Замятиным на пропавшем вертолёте была его супруга Полина.

Добавим, что в субботу и воскресенье пройдут матчи седьмого тура Российской премьер-лиги. На текущий момент на первом месте в таблице располагается «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Арсений Замятин
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