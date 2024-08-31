Булыкин предположил, какой футбол покажут «Локомотив» и «Краснодар»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ, в котором «железнодорожники» встретятся с «Краснодаром».

Эксперт считает, что предстоящая встреча получится интересной для болельщиков, так как обе команды не станут отсиживаться в обороне и постараются показать свои умения в атаке.

«Краснодар» выигрывает, натянуто, но выигрывает. Это придало ему уверенности. «Локомотив» показывает очень весёлую игру в атаке, много молодых футболистов с горящими, голодными глазами», — приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

Мат «Локомотив» — «Краснодар» состоится завтра, 1 сентября. Начало — в 19:45 по московскому времени.