Булыкин: «Зенит» — явный фаворит матча с «Пари НН»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ между «Пари НН» и «Зенитом».

По мнению эксперта, команда из Санкт-Петербурга является явным фаворитом предстоящей встречи и должна набрать три очка, чтобы иметь возможность уйти на международный перерыв в статусе лидера турнирной таблицы.

«Зенит» — явный фаворит и должен обыгрывать, потому что до этого у него были не очень хорошие игры, имею в виду, как минимум по результату. В этом матче нужно побеждать, чтобы обрести уверенность», — цитирует Булыкина «Газета.Ру».

Матч «Пари НН» — «Зенит» состоится сегодня, 31 августа. Начало — в 17:30 по московскому времени.