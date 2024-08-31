Известный функционер Юрий Белоус высказался о возможном переходе Антона Миранчука в «Динамо». 28-летний футболист по завершению сезона 2023/2024 обрёл статус свободного агента в связи с истечением срока контракта с «Локомотивом».

«Надо понимать, что в «Динамо» на позиции Миранчука играет целый ряд футболистов. Сомнений в том, что Миранчук может пригодиться «Динамо», нет. Но Личка уж очень должен захотеть, чтобы Антон пришёл в команду», - цитирует Белоуса Metaratings.

Белоус также отметил, что Антон Миранчук имеет большие финансовые аппетиты.

Отметим, что ближайший матч Российской премьер-лиги «Динамо» проведёт в воскресенье, 1 сентября. Команда Марцела Лички будет играть против «Оренбурга» на поле соперника. Игра стартует в 15:00 по московскому времени.