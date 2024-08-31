Бурлак: «Крылья» должны обыгрывать «Динамо»

Экс-футболист самарских «Крыльев Советов» Тарас Бурлак высказался о предстоящей встрече своей бывшей команды с махачкалинским «Динамо» в рамках седьмого тура Премьер-лиги.

«Крылья» должны обыгрывать «Динамо» по составу и по игре, но Махачкала - упрямый соперник. С таким ограниченным бюджетом и составом они выжимают максимум и играют очень хорошо», - передает слова Бурлака Metaratings.ru.

Поединок «Крыльев Советов» и «Динамо» пройдет завтра, 1 сентября, на стадионе в Самаре. Начало встречи запланировано в 17:30 по московскому времени. В настоящий момент хозяева занимают девятое место в таблице, а гости – 13-е.