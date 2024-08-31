Белоус: «Дзюбе было бы неплохо поехать поиграть за границу»

Известный футбольный функционер Юрий Белоус высказался о будущем бывшего нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, который сейчас находится в статусе свободного агента.

По мнению эксперта, ведущие клубы РПЛ не станут приглашать 36-летнего Дзюбу, поэтому опытному форварду есть смысл уехать за границу.

«Дзюбе было бы неплохо поехать поиграть за границу, но надо помнить о возрасте. Потеря скорости и физических кондиций крайне отрицательно сказывается на игре футболиста», — цитирует Белоуса Metaratings.

В прошлом сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 26 матчей, забил четыре гола и отдал столько же результативных передач.