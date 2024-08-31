Боярский: «Фанаты «Спартака» освистают Соболева, но это только подстегнёт его»

Известный фанат «Зенита» Михаил Боярский высказался на тему сообщений о том, что трансферу нападающего Александра Соболева поспособствовал Алексей Миллер. По словам Боярского, из-за этого фанаты вряд ли будут выражать недовольство.

«Думаю, вряд ли найдутся люди, которые окажутся недовольны переходом. Будут, конечно, болельщики «Спартака», которые сразу же его освистают. Но это только подстегнёт амбиции Александра», - цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

В субботу «Зенит» проведёт гостевой матч против «Пари НН» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.