Ньямси оценил шансы «Локомотива» стать чемпионом России

Защитник московского «Локомотива» Жерзино Ньямси поделился мнением о шансах своей команды на чемпионский титул.
«Сколько процентов, что «Локомотив» станет чемпионом? Не знаю, я не очень хорош в статистике, но думаю, что шансы у нас неплохие. Мы должны идти к успеху шаг за шагом. Я верю в нашу команду», - передает слова футболиста «РБ Спорт».
После шести проведенных туров «железнодорожники» набрали 15 баллов и занимают первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем поединке команде Михаила Галактионова будет противостоять «Краснодар».
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