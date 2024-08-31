Ньямси оценил шансы «Локомотива» стать чемпионом России

«Сколько процентов, что «Локомотив» станет чемпионом? Не знаю, я не очень хорош в статистике, но думаю, что шансы у нас неплохие. Мы должны идти к успеху шаг за шагом. Я верю в нашу команду», - передает слова футболиста «РБ Спорт».