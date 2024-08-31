Мостовой: «Ахмат» должен победить «Акрон»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ между грозненским «Ахматом» и тольяттинским «Акроном».

Отметим, что прямо сейчас обе команды имеют равное количество набранных очков (по четыре). При этом команда из Грозного пока не одержала ни одной победы, четыре раза сыграв вничью и дважды уступив.

«2:1. «Ахмат» уже должен победить. А «Акрон» вроде бы неплохо начал, но потом результаты просели», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Матч «Ахмат» — «Акрон» состоится сегодня, 31 августа, в Грозном. Начало этой игры запланировано на 20:00 по московскому времени.