Сильянов: «Локомотиву» нужно побеждать «Краснодар»

Защитник столичного «Локомотива» Александр Сильянов пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против «Краснодара» в рамках седьмого тура Премьер-лиги.

«Конечно, нужно обыгрывать «Краснодар» в предстоящем матче. Будет интересная игра. После победы над «Химками» надо перезагрузиться и выходить так, как выходили в прошлых матчах», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Матч «Локомотив» - «Краснодар» состоится завтра, 1 сентября, на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают первое место, а гости – третье.