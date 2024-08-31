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Сильянов: «Локомотиву» нужно побеждать «Краснодар»

31 Августа 2024 • 12:16 Комментировать

Защитник столичного «Локомотива» Александр Сильянов пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против «Краснодара» в рамках седьмого тура Премьер-лиги.

«Конечно, нужно обыгрывать «Краснодар» в предстоящем матче. Будет интересная игра. После победы над «Химками» надо перезагрузиться и выходить так, как выходили в прошлых матчах», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Матч «Локомотив» - «Краснодар» состоится завтра, 1 сентября, на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают первое место, а гости – третье.

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