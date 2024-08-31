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Шикунов: «Соболев захотел выигрывать трофеи»

31 Августа 2024 • 12:16 Комментировать
Спартак Москва
...
Рубин
1 1.55 X 4.40 2 5.90
Через 6 ч. 34 мин.

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о переходе экс-нападающего московского клуба Александра Соболева в «Зенит».

По мнению эксперта, трансфер в «Зенит» обусловлен желанием игрока сборной России выигрывать трофеи.

«По деньгам он ничего не потерял и не приобрел. В «Спартаке» в финансовом плане у него всё было нормально. Соболев захотел выигрывать трофеи», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что трансфер Соболева обошёлся «сине-бело-голубым» в 10 миллионов евро. Контракт нападающего с петербургским клубом рассчитан до лета 2027 года.  

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