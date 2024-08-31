Геркус: «В сделке по Соболеву и «Зенит», и «Спартак» выглядят проигравшими»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о переходе нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

По мнению Геркуса, состоявшаяся сделка не принесла выгоды ни одной из сторон.

«Пока что в моменте, обе стороны выглядят проигравшими. «Зенит» получает нападающего, который месяц не тренировался. А «Спартак» по сути потерял футболиста, забивавшего немало», — цитирует Геркуса Metaratings.

В прошлом сезоне Соболев провёл за «Спартак» 34 матча, в которых забил 10 голов и отдал девять результативных передач. Цвета московского клуба нападающий защищал с 2020 года. Ранее он выступал за самарские «Крылья Советов».