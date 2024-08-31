Камоцци: «Уверен, что Соболев принесёт пользу «Зениту»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о переходе бывшего нападающего московского клуба Александра Соболева в «Зенит».

«Теперь главное, чтобы Саша был счастлив. Я уверен, что он принесёт пользу «Зениту». Соболев — очень хороший игрок», — цитирует Камоцци .

Напомним, официально о трансфере Соболева было объявлено вчера, 30 августа. За нападающего сборной России петербургский клуб заплатил около 10 миллионов евро.

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт сегодня, 31 августа, против «Пари НН». Начало — в 17:30 по московскому времени.