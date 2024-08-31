Деменко высказался о последствиях потери Глушенкова для «Зенита»

«Вроде бы у «Зенита» выбыл из строя только один игрок, но видоизменилась игра всей команды. Получается, что Глушенков - ощутимая потеря для питерцев. Без Максима «Зенит» стал намного меньше забивать», - передает слова Деменко Vprognoze.ru.