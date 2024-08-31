Деменко высказался о последствиях потери Глушенкова для «Зенита»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Максим Деменко высказался об игре «сине-бело-голубых» без травмированного полузащитника Максима Глушенкова.
«Вроде бы у «Зенита» выбыл из строя только один игрок, но видоизменилась игра всей команды. Получается, что Глушенков - ощутимая потеря для питерцев. Без Максима «Зенит» стал намного меньше забивать», - передает слова Деменко Vprognoze.ru.
Напомним, что полузащитник получил повреждение руки в недавнем поединке против подмосковных «Химок» (1:1).
В текущем сезоне чемпионата России Глушенков провел пять матчей, отметившись семью забитыми мячами и сделал один ассист.
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