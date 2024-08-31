Прогноз на матч «Ахмат» - «Акрон» от Бубнова

В рамках седьмого тура чемпионата России грозненский «Ахмат» на своем поле сыграет с тольяттинским «Акроном». Об этой встрече поделился мнением футбольный аналитик Александр Бубнов.

«2:1. У «Ахмата» ситуация тяжелейшая. Команда на последнем месте, потеряли лидеров - Богосаваца и Беришу. Но с учётом домашнего матча и большего опыта рискну поставить на победу команды из Грозного», - передает слова Бубнова Sportbox.

Матч между «Ахматом» и «Акроном» состоится сегодня, 31 августа, на стадионе «Ахмат Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.