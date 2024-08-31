Булыкин: «Свои 8-10 голов за «Зенит» Соболев забьёт»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о переходе нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

Как считает эксперт, Соболеву будет непросто выдержать конкуренцию в петербургском клубе, однако около 10 голов ему забить под силу.

«Всё будет зависеть от Соболева и от того, как он проявит себя в «Зените». Понятно, что шансы ему предоставят, но конкуренция в этой команде очень высокая. Думаю, свои 8-10 голов за «Зенит» Соболев забьёт», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Соболев провёл за «Спартак» 37 матча, в которых забил 10 голов и отдал девять результативных передач.