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Булыкин: «Свои 8-10 голов за «Зенит» Соболев забьёт»

31 Августа 2024 • 11:37 Комментировать (2)
Пари НН
...
Зенит
1 11.00 X 5.20 2 1.33
Через 4 ч. 18 мин.

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о переходе нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

Как считает эксперт, Соболеву будет непросто выдержать конкуренцию в петербургском клубе, однако около 10 голов ему забить под силу.

«Всё будет зависеть от Соболева и от того, как он проявит себя в «Зените». Понятно, что шансы ему предоставят, но конкуренция в этой команде очень высокая. Думаю, свои 8-10 голов за «Зенит» Соболев забьёт», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Соболев провёл за «Спартак» 37 матча, в которых забил 10 голов и отдал девять результативных передач.  

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Комментарии (2) Все комментарии
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Павел Шереметов
31 Августа 2024 в 11:57
За 3 года, Соболев, уж точно забьет 10 голов! А что, 1 гол в шести матчах, в полне реально, если Саня поднатужится!
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shatun29
31 Августа 2024 в 12:36
Бомжам срочно надо кого-то вроде Халка, чтобы как и дзюбе в голову пинал мячик и тот отскакивал в ворота))). при этом соболеву даже двигать голову не надо, просто стоять в штрафной))) иначе лавка.
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