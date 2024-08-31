Зарема: «Наш любимый дельфин выбросился на берега Невы»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на переход нападающего Александра Соболева в петербургский «Зенит».
«Мне больно было видеть Александра в футболке «Зенита». Наш любимый дельфин выбросился на берега Невы. Александр не Иуда, он предан футболу в первую очередь. Он обязательно это докажет», - приводит слова Заремы «Чемпионат».
Соболев выступал за «Спартак» с 2020 года. Он забил 58 голов и сделал 32 ассиста в 140 поединках. С «Зенитом» Александр подписал трехлетнее трудовое соглашение с возможностью продления на сезон.
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