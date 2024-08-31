Якубко рассказал, почему Джикия, Дзюба и Миранчук не могут найти новый клуб

Бывший нападающий «Динамо» Мартин Якубко поделился мнением о том, почему такие известные футболисты, как Артём Дзюба, Георгий Джикия и Антон Миранчук, никак не могут найти себе новый клуб.

Словацкий эксперт считает, что высокие финансовые запросы этих игроков мешают им получать игровую практику в скромных клубах.

«Первопричина — их зарплаты. Они сто процентов заиграли бы в любом клубе, не входящем в первую четвёрку. Но ребята привыкли получать другие деньги, чем им готовы предложить команды с более низкими бюджетами», — цитирует Якубко «РБ Спорт».

Напомним, в прошлом сезоне Дзюба и Миранчук выступали за «Локомотив», а Джикия представлял «Спартак».